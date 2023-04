Portaerei Cavour a sostegno Usa, Unarma: “Saremo un puntino nel Pacifico, esporre il Mediterraneo a minacce”

“Un’inutile e pericolosa strategia quella adottata dall’Italia nello scontro Cina-Usa, che non porta nessun vantaggio a Washington e che ci permette solo di mettere un segnalino in un conflitto dove il nostro contributo in Forze Armate è ridicolo”, così Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, associazione sindacale a tutela dell’Arma dei carabinieri e dei militari, “La portaerei Cavour imbarca al massimo dieci aerei e dieci elicotteri. Parliamo di una squadra navale composta da 4 navi fatiscenti, una portaeromobili, una fregata, un destroyer e un rifornitore. Saremo solo dei puntini in mezzo al Pacifico, queste sono azioni tatticamente e strategicamente insignificanti e ci porteranno, probabilmente, ad abbandonare il Mediterraneo e a esporlo a minacce, così come ricorda il saggista Giuseppe Romeo nei suoi libri. Perché non abbiamo il coraggio di assumere responsabilità che ci competono?”.