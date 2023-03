Galloni: «A Trevignano c’è una crescita esponenziale del turismo»

Parla il vice sindaco del comune lacustre Luca Galloni

Turismo. Anche a livello locale le prospettive annunciano un boom di presenze. È arrivata la primavera, e anche Trevignano, come moltissime altre località italiane, iniziano i flussi di turisti, soprattutto nei week-end. Stranieri ma anche italiani, in fuga dallo stress cittadino, scelgono Trevignano come esperienza di calma e relax, in riva al Lago di Bracciano, a pochi chilometri da Roma. Ne abbiamo parlato con il vicesindaco, Luca Galloni, delegato al turismo.

Inizierei con qualche numero, Trevignano già da molti anni è meta di turisti stranieri; abbiamo un dato quantitativo relativo alle presenze, e se la sente di confermare quanto dichiarato, che si tratta di una prospettiva in aumento per il 2023 di circa il 30%?

«Sì, confermo. Trevignano negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale di presenze turistiche, nazionali e internazionali in particolare provenienti dal nord Europa, ha migliorato l’offerta dei servizi di accoglienza e intrattenimento e mantenuto gli standard di qualità che ci hanno consentito di far sventolare sul nostro territorio la bandiera Blu della FEE e Arancione del Touring Club Italiano, i due marchi di prestigio turistico più ambiti. Il trend è in crescita e sarà in linea con le previsioni come è in crescita anche la media dei pernottamenti dei turisti che si fermano a soggiornare, siamo passati da 2 giorni di media a 4 in soli due anni».

Durante la pandemia abbiamo parlato molto di turismo di prossimità, fenomeno in crescita anche attualmente, quali sono le strategie e gli obiettivi sui quali state lavorando?

«Esatto negli anni della pandemia e delle restrizioni per la mobilità delle persone abbiamo assistito ad un cambio di paradigma del nostro turismo e della sua domanda, così il turismo di prossimità è diventato un’opportunità sulla quale investire per luoghi come i nostri, In questa prospettiva le nostre politiche turistiche sono state orientate alla valorizzazione delle occasioni di contatto esperienziale con la nostra splendida natura. Una bella alleanza stabile si è composta con gli operatori della balneazione e i circoli velici che hanno alzato il livello di qualità delle loro strutture puntando sulla sostenibilità e sugli sport acquatici, l’associazione di promozione turistica ha potenziato il servizio di accoglienza presso il “punto di informazione turistica” e le visite animate con le guide per conoscere le nostre chiese, il borgo antico e la sua storia. Anche il Museo Civico ha acquisito un nuovo ruolo centrale nel sistema turistico locale. L’offerta degli eventi estivi cresce sempre di più, per la scorsa estate, nell’ambito del “Trevignano Summer Fest” abbiamo, con la collaborazione dell’associazionismo locale abbiamo realizzato quasi 50 iniziative tra spettacolo, musica, teatro, cinema e festival. L’obiettivo al quale stiamo fattivamente lavorando è il potenziamento delle infrastrutture della mobilità aumentando i parcheggi extraurbani e realizzando interconnessioni ciclabile e con navette per e dal centro urbano e la zona di balneazione».

È online già da un anno il portale TrevignanoTurismo, quali sono i benefici di questa iniziativa promossa?

«Il portale è un vanto del quale andiamo molto fieri, è stato realizzato con cura e amore per il dettaglio dall’APT grazie al sostegno della Regione Lazio con LazioInnova. E’ diventato in pochissimo tempo uno strumento straordinario, denso di informazioni aggiornate, graficamente accogliente e divertente, fruibile e intuitivo, un portale turistico di qualità alta che altri comuni con vocazione turistica ci chiedono di poter utilizzare come esempio. Come dico sempre, quando i progetti si compiono attraverso la libera collaborazione appassionata di istituzioni e cittadini, i risultati non possono che essere soddisfacenti e di questo ringraziamo l’APT sempre presente e propositiva».

Claudia Soccorsi