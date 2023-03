CNA: “Da domani, 1° aprile, è possibile richiedere il rimborso delle accise per il primo trimestre 2023”

A partire da domani, 1° aprile, fino al 2 maggio, gli autotrasportatori possono presentare la dichiarazione per il rimborso delle accise sui consumi di gasolio relativi al primo trimestre 2023. Lo comunica la CNA di Viterbo e Civitavecchia.

La misura del beneficio fiscale, che riprende dunque piena efficacia, è stata fissata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in 214,18 euro per mille litri di gasolio commerciale usato come carburante.

CNA ricorda che l’agevolazione spetta agli autotrasportatori con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (tranne nel caso di mezzi di categoria ambientale euro 4 o inferiore). Ne usufruiscono, inoltre, le imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea che siano in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina Ue per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada, così come, tra le altre, quelle esercenti attività di trasporto pubblico locale e autoservizi sia interregionali di competenza statale sia di competenza regionale e locale.

Come sempre, gli operatori di CNA garantiscono il servizio di assistenza per la predisposizione e la presentazione dell’istanza sulla piattaforma di ADM.