Emergenza siccità. Lago di Bracciano ancora sotto lo zero idrometrico

Pochi giorni fa sono stati aggiornati i dati delle misure rispetto allo zero idrometrico del lago di Bracciano.

Osservando la serie storica e prendendo come riferimento i dati pubblicati, la situazione non appare così drammatica; nel 2017 si registrava -197 cm, ora il valore è -105 cm. E’ vero che il livello, dopo sei anni ancora non è cresciuto molto, ma di fatto è in crescita.

Sta per scadere il tempo imposto dalle attività giudiziarie, tra poche settimane le parti torneranno in aula, per capire se è stato individuato un colpevole, o più, con l’accusa di disastro ambientale.

Claudia Soccorsi

Redattrice L’agone