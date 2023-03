Antonio Parenti eletto presidente di Confagricoltura Lazio

Antonio Parenti, imprenditore agricolo viterbese socio e dirigente di Confagricoltura Viterbo-Rieti, è stato eletto nella serata di martedì 28 u.s. Presidente di Confagricoltura Lazio.

Parenti conduce da anni l’azienda di famiglia a carattere cerealicolo-orticolo-zootecnico nel comune di Montalto di Castro. Cinquantasette anni, sposato, due figli, laureato in Ingegneria Elettronica all’Università ‘La Sapienza’ di Roma, Antonio Parenti si è occupato di Modellistica ambientale in collaborazione con l’ENEA, prima di dedicarsi quasi completamente all’agricoltura. Si è occupato con grande impegno anche all’attività dirigenziale dell’Organizzazione ricoprendo la carica di consigliere di Confagricoltura Viterbo-Rieti ed attualmente è Consigliere del Confidi Confagricoltura Viterbo. Ricopre inoltre la carica di Presidente della Sezione Regionale di Bioeconomia e Consigliere nella Federazione Nazionale di Bioeconomia.

“Un sindacato che sappia affrontare la difficile situazione attuale e che possa indirizzare le decisioni politiche regionali con l’obiettivo di un miglioramento della redditività delle aziende agricole del territorio attraverso un confronto continuo con gli attori istituzionali della Regione Lazio” questi gli intenti del neopresidente.

Il presidente di Confagricoltura Viterbo-Rieti Remo Parenti con grande soddisfazione ha formulato ad Antonio Parenti i migliori auguri “per un lavoro che sicuramente nelle sue mani sarà proficuo per tutti e di grande soddisfazione personale e professionale”.

Completano la squadra della Confagricoltura Lazio le Vicepresidenti Orsola Balducci e Stefania di Stefano; i consiglieri Gianfederico Angelotti (VT-RI), Francesco Gioacchini (VT-RI), angela di Carlo (RM), Michele Del Gallo (RM), Stefano Maria Boschetto (LT), Marco di Stefano (LT), Marco Lazza (LT), Fabio Corsi (FR), nonché i Presidenti delle Unioni Provinciali Vincenzino Rota (RM), Remo Parenti, (VT-RI) e Vincenzo Del Greco Spezza (FR)..