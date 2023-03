L’Italia con l’8% si conferma all’ultimo posto per le auto con spina (Ecv), tenuta lontana non solo da Germania, Regno Unito e Francia (con quote rispettivamente al 21,5%, 22,9% e 23,8%), ma anche dalla Spagna (11,0%). L’ultimo posto per l’Italia vale anche nel bimestre con una quota di Ecv al 7,6%, contro il 18,5% della Germania, 21% del Regno Unito, 23,1% della Francia, 11% della Spagna. Lo sottolinea l’Unrae, l’associazione delle case estere in Italia.