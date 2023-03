“Falliti”, proiezione a Roma del lungometraggio sul sovraindebitamento degli imprenditori italiani

Il 2 aprile 2023, alle 11 al cinema Barberini di Roma si terrà la proiezione di “Falliti”, un lungometraggio diverso dal solito. Niente storie romanzate o star di Hollywood sullo schermo, ma storie reali degli imprenditori italiani.

Cosa succede quando un imprenditore in Italia non riesce a pagare il suo debito ed è destinato alla rovina? Attraverso le analisi di esperti e interventi di personaggi del mondo della cultura, “Falliti” ci accompagna all’interno delle dinamiche che colpiscono gli imprenditori sovraindebitati in Italia, guidandoci in questo delicato mondo mediante il racconto di una testimone, ripercorrendo le tappe cruciali dell’economia mondiale, e denunciando come il nostro paese, a differenza del resto del mondo, non abbia mai attuato una politica di rilancio per tutte quelle persone finite nel vortice del debito.

Con l’approvazione nel 2012 della Legge n. 3, anche chiamata legge salvasuicidi, è stata, finalmente, data la possibilità di uscire dal tunnel dell’indebitamento a moltissimi imprenditori in situazioni critiche, restituendo loro la propria vita e l’opportunità di rimettersi in gioco, dimostrando come il fallimento non sia un anatema di cui vergognarsi ma una tappa fondamentale per il successo.

Sono ormai 15 anni che in Italia si parla di crisi economica, e i fallimenti sono stati decine, se non centinaia di migliaia. Prima quella scoppiata nel 2008, che, secondo l’Osservatorio Cerved, nel 2015 contava già oltre 82 mila imprese fallite; poi quella portata dalla pandemia e dalla guerra, ma per avere un’idea chiara degli effetti sulle attività commerciali dovremo aspettare ancora un po’, ma Confcommercio stima ulteriori 120 mila aziende a rischio fallimento nel 2023. Chiusure, ma anche nuove aperture, da parte di chi non si lascia scoraggiare, e continua a credere che fare impresa sia possibile, anche in Italia.

Il film Falliti è distribuito da Business Plus TV, ed è stato realizzato con il contributo di Legge3.it, Zwan, l’associazione Liberi dal debito, Genesi Studio.

“Credo che ci sia un grande bisogno di prodotti di questo tipo, per mostrare quale sia la reale situazione che vivono gli imprenditori in Italia. – Commenta Gianmario Bertollo, fondatore di Legge3.it, che da anni aiuta imprenditori e privati ad uscire da situazioni di sovraindebitamento – Purtroppo, dal di fuori si ha una percezione completamente distorta dell’imprenditore, spesso visto come evasore o sfruttatore, mentre la realtà dei fatti è ben diversa. La nostra economia si fonda principalmente su piccole e medie imprese. Parliamo, quindi, di piccoli imprenditori, che si fanno carico di rischi e di spese, tra mille difficoltà. E sono loro che mantengono viva l’economia italiana”.