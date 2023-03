Calcio, continua il sogno di Andrea Fusco

La storia di Andrea Fiasco, classe 2005, inizia nelle scuole calcio di Roma e prosegue nella Juniores nazionale di Pont Donnaz Hône Arnad in Val D’Aosta prima di arrivare alla juniores nazionale di Cattolica; poi nel 2022 nella juniores nazionale della Turris. Con la Turris il ragazzo si mette in mostra realizzando 26 reti (primo marcatore di tutti i gironi del campionato Juniores) nelle prime 17 giornate; ne deriva il passaggio alla formazione Primavera, dove esordisce contro il Bari, e si mette subito in evidenza fornendo l’assist del gol-vittoria. La società partenopea sta costruendo un buon settore giovanile, partecipa a tutti i campionati; grazie all’esperienza del responsabile dell’under 19 Dino Petrangelo si cerca di far crescere i ragazzi con una cura maniacale, puntando su giovani sotto età in vista dell’obiettivo finale di lanciarli su palcoscenici più prestigiosi.