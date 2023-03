Città metropolitana di Roma ha aderito premio Town Ambassador

“Attraverso la ricerca di chi è emigrato dai piccoli paesi del territorio metropolitano, aiuteremo i Comuni a ritrovare un rapporto attivo con le proprie origini. Per questo la Città metropolitana di Roma ha aderito al progetto ideato dal Premio Town Ambassador, che consentirà rafforzare una iniziativa internazionale che va anche nella direzione di limitare lo spopolamento delle piccole comunità territoriali.

Il progetto ha già avuto un suo inizio ed ha coinvolto i comuni di Vallepietra, Canterano e Saracinesco. I primi contatti sono avvenuti con persone partite dai Monti Lepini (Carpineto Romano, Gorga, Segni) che risiedono in Australia, a San Francisco e a New York. Un lavoro che ha avuto il supporto anche del Vicesindaco della Città metropolitana Pierluigi Sanna, per la sua delega ai rapporti con gli Enti locali, che sta facilitando la mobilitazione degli amministratori locali.

Altri Comuni si stanno interessando a questo lavoro, ma abbiamo bisogno della partecipazione dei cittadini per riuscire a trovare persone che vivono all’estero e che hanno mantenuto un rapporto attivo con il paese di origine, in modo da coinvolgerle nel progetto”. Così Alessia Pieretti, Consigliera Delegata al Turismo della Città metropolitana di Roma