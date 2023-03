Don Pierino Gelmini, a proposito della comunità incontro

E’ il 13 febbraio 1963 quando Don Pierino Gelmini incontra a Roma Alfredo, un tossicodipendente che gli chiede aiuto. Inizia così la storia straordinaria della Comunità Incontro nata con un primo centro nella Capitale, poi trasferita alle porte di Amelia, in Umbria, dove ancora oggi si trova la sua sede principale. Impegnata quotidianamente nella prevenzione, nel recupero e nel reinserimento di persone con problemi di dipendenza patologica (alcool, droga, ludopatia), la Comunità di Don Pierino accoglie chiunque chieda aiuto, anche svolgendo attività di prevenzione e organizzando incontri con gli studenti, campagne e iniziative di sensibilizzazione in tutta Italia. E mercoledì 15 marzo gli allievi dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli accoglieranno i Responsabili della Comunità Incontro e alcuni suoi ospiti per una conferenza di presentazione del Centro di Recupero Molino Silla promossa dalla Prof.ssa Dina Cerroni, nell’ambito delle iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle devianze.