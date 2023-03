“Ho perduto un amico, un riferimento importante per la politica e per la vita. Uomo di grandi qualità umane, capace e leale, sempre vicino ai problemi delle persone e del territorio. Con bruno Astorre ho condiviso tante battaglie; è stato per me una guida fondamentale. Abbraccio la sua famiglia e mi unisco al dolore della perdita di chi lo ha conosciuto ed apprezzato”. Così Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma