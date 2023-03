Lavori in corso sui cavidotti dell’energia elettrica di Campo di Mare, poi sul manto stradale

Sono in partenza a Campo di Mare i lavori per il rifacimento completo dei cavidotti che garantiscono l’erogazione del servizio di energia elettrica. I lavori, su sollecitazione del Comune di Cerveteri e dell’Assessorato alle Opere Pubbliche, sono effettuati dalla Società E-Distribuzione.

Dopo il tracciamento delle tubazioni, si procederà alla sostituzione completa dei cavidotti oramai vetusti e successivamente si procederà al rifacimento del manto delle strade interessate dagli scavi.

Si tratta della prima volta in assoluto che una società di servizi interviene in maniera così diretta sul territorio di Campo di Mare, operazione che il Comune di Cerveteri ha potuto autorizzare in maniera diretta solo grazie all’acquisizione a patrimonio comunale delle aree avvenuta la scorsa primavera

“Negli ultimi periodi ed in particolar modo durante la scorsa estate, molti cittadini hanno segnalato frequenti black-out all’interno delle proprie case e in strada – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – tali disservizi erano dipesi dal fatto che oramai i cavidotti e i collegamenti erano oramai logori. Per questo, grazie ad un incessante interessamento da parte del nostro ufficio opere pubbliche, che ringrazio, la Società E-Distribuzione sta iniziando a sostituire gli impianti. Ovviamente, questo comporterà la necessità di dover fare degli scavi lungo le strade della Frazione comportando dunque dei brevi disagi alla circolazione. Ma allo stesso tempo porterà un doppio vantaggio: il primo è che non si verificheranno più problemi di mancanza di corrente elettrica, il secondo è che proprio come previsto dal regolamento degli scavi del Comune di Cerveteri, la società sarà poi tenuta, a suo carico, a procedere al rifacimento del manto stradale”.

“Un’operazione importante – prosegue l’Assessore Matteo Luchetti – perché per la prima volta in assoluto, potremo effettuare lavori di rifacimento del manto stradale all’interno della Frazione di Campo di Mare. Azione che si rende possibile, solamente grazie al grande lavoro svolto in questi anni per l’acquisizione a patrimonio comunale delle aree e delle strade della frazione”.