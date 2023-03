La magia del carnevale alla “Corrado Melone”

Lo scorso martedì grasso si sono concluse le numerose attività didattiche realizzate dalle classi del nostro istituto, trasformate per l’occasione in laboriose officine di creatività che hanno visto dare forma a maschere ricercate, disegni originali, manufatti davvero particolari, colorati e allegri. I piccoli meloncini dell’infanzia e della primaria hanno sfilato in modo festoso animando i corridoi e gli spazi comuni e facendo visita anche alle classi vicine o dei più grandi.

Nei giorni precedenti tante le iniziative legate al tema, tra cui, per citarne alcune, la memorabile “neve alla Melone”, il divertente spettacolo dedicato proprio al Carnevale cui hanno preso parte le sezioni dell’infanzia e della primaria, i numerosi laboratori creativi…

I ragazzi delle classi seconde della secondaria, poi, venerdì 17 febbraio hanno partecipato all’evento organizzato per loro, ovvero la Festa danzante di Carnevale, una tradizione nel nostro istituto. Grazie all’animazione di Kimbo la palestra si è trasformata in una bellissima sala da ballo in cui i nostri alunni, la maggior parte in maschera, hanno ballato in gruppo, divertendosi in modo sano e spensierato, socializzando e vivendo insieme un pomeriggio in simpatia. Hanno partecipato giocosamente alla sfilata delle maschere fino a decretare il re e la reginetta della serata, ovvero lo Stregone e Sandy di “Grease” e la maschera più originale, ovvero il Fungo. A rendere ancora più bella questa festa, organizzata nuovamente quest’anno per la prima volta, dopo la pausa forzata causata dalla pandemia, l’atmosfera magica delle numerosissime e splendide decorazioni sulle pareti e sulle vetrate degli spalti, dei festoni. Tali originali lavori sono stati realizzati e messi a disposizione dai meravigliosi bambini e dalle insegnanti di tutte le operose sezioni dell’Infanzia Sez. A-B-C-D-E-F-G-H, dagli alunni creativi delle classi 2B e 4D primaria grazie alle insegnanti Carrozza e Barboni, dai ragazzi delle classi 2D, 2E, 2F, 2G secondaria guidati dalle mani sapienti delle professoresse Battilocchio, Bianchi, Mastroianni, Ruggiero. A tutti loro va il più sentito ringraziamento per un lavoro pregevole che ha visto convogliare in un progetto di istituto tutti gli ordini di scuola! Grazie di cuore!

Un grazie di cuore alle docenti instancabili che hanno curato l’allestimento della palestra insieme ai propri alunni (oltre a quelli delle classi seconde anche i ragazzi della 3D e della 3E secondaria): alle prof.sse Bianchi, Mastroianni, Ruggiero; grazie alle prof.sse Maggi, Mocci, Nobile V., Pascucci, Proietti che hanno contribuito ad allestire. Grazie al collaboratore scolastico Flavio Salvatori per aver dato una mano a sistemare e poi a smontare alcuni festoni.

Grazie ai docenti che hanno preso parte alla festa per condividere con i propri allievi questo momento della vita della scuola: Aurigemma, Bianchi, D’Aurea, Di Girolamo, Esercizio, Fusco, Maggi, Malerba, Mastroianni, Mocci, Pascucci, Passerini, Prochilo, Proietti, Sambucini, Specchi, Stagno.

Un doveroso ringraziamento va ai genitori presenti che hanno collaborato effettuando il servizio d’ordine all’entrata per fare in modo che tutto si svolgesse in sicurezza e il servizio al buffet: signore Daniela Cacciamani, Joanna Diaz, Alessandra Fattoruso, Silvia Forconi, Diana Mone. Grazie anche alle signore Marta Letizia e Barbara Tatangelo.

Infine, un grazie speciale al Dirigente Scolastico, prof. Riccardo Agresti, che promuove e rende possibile ogni iniziativa formativa, didattica, culturale e socializzante per i nostri studenti!

Vi aspettiamo al prossimo evento: la Festa dei Fiori delle classi prime della secondaria!!!

Stefania Pascucci