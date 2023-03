Nuovi lavori sul tratto della Braccianese. E non solo

Il costo per il primo tratto sarà di circa centotrentamila euro

L’illuminazione e l’assetto delle strade pubbliche contribuiscono in qualche modo al benessere collettivo da diversi punti di vista. Una buona illuminazione così come una buona condizione delle strade tendono a costituire un elemento importante che dimostra l’evoluzione di quel posto, oltre a essere sinonimo di sicurezza. Questi elementi tendono a ridurre le possibilità di rischio incidenti.

Tra le varie cittadine del circondario Sabatino che mostrano interesse all’assetto stradale, in particolare c’è anche Bracciano, che ha sotto la propria responsabilità un buon tratto della strada principale più importante per il collegamento con Roma e altri paesi del circondario, la via Braccianese. L’amministrazione infatti si sta organizzando per l’esecuzione dei lavori sul primo tratto della Braccianese con un costo di circa 130.000 euro, e ha inoltre ottenuto un finanziamento dalla regione Lazio per asfaltare successive parti per un totale di 300.000 euro che interessano sempre la via Braccianese. Si pensa inoltre a cercare di effettuare in futuro lavori che riguarderanno altre strade, tra queste via del Pratigliolo, dove proseguiranno i lavori per asfaltare la strada che presenta problemi causati dalle radici degli alberi, lavori già appaltati dalla precedente giunta. Diversamente non sono previsti nuovi lavori per quanto riguarda l’illuminazione, è comunque interesse del Comune vigilare attentamente sulla situazione in questione soprattutto per quanto riguarda la manutenzione e la dove si presentano zone “spente”, ossia prive temporaneamente dell’illuminazione; è interesse del Comune segnalare quando c’è una problematica di questo tipo, che di solito si riesce ad avere un riscontro piuttosto tempestivo.

Claudia Reale