A Cerveteri oggi laboratorio per bambini

Riceviamo e pubblichiamo – Un nuovo appuntamento per bambini 6-10 anni presso la nostra Biblioteca Comunale Nilde Iotti per promuovere la lettura.

Oggi, venerdì 3 marzo alle ore 17 leggeremo in lingua inglese la storia di “The enormous turnip”, un classico racconto popolare per bambini che consentirà di vivere l’esperienza in modo semplice e divertente.

Al termine della lettura del libro, ci sarà un laboratorio creativo dove i partecipanti potranno realizzare il proprio dipinto mettendo in gioco tutti e cinque i sensi.

L’iniziativa fa parte della rassegna Con le mani tra le pagine, un ciclo di incontri di lettura e laboratori esperienziali.

Posti limitati, è necessaria la prenotazione al numero 069943285.