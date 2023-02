Turchia e Siria, prosegue la raccolta solidale di Cerveteri per le popolazioni colpite dal sisma

“Alcuni giorni fa insieme alla Protezione Civile Comunale abbiamo dato vita ad una grande iniziativa di solidarietà a sostegno della popolazione di Turchia e Siria drammaticamente colpita dal terremoto. Notizie e immagini che giungono in Italia dai luoghi del sisma sono strazianti, con oltre 40mila morti. Non volevamo e non potevamo rimanere indifferenti: per questo, stiamo raccogliendo generi di prima necessità da destinare alle due popolazioni per tramite dell’Ambasciata turca di Roma. In questi primissimi giorni di raccolta sono state già tantissime le donazioni nei vari punti solidali posizionati nel territorio. Continueremo anche nei prossimi giorni: intanto, ringrazio tutti coloro che hanno dato il proprio contributo, dimostrando ancora una volta quanto Cerveteri sia solidale e sensibile”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Dal primo resoconto della raccolta inviatomi dal Funzionario di Protezione Civile Comunale Renato Bisegni, che ringrazio per l’immenso lavoro che insieme a tutti i volontari svolge quotidianamente, sono state già tante le donazioni da parte dei cittadini, che come sempre si sono rivelati essere attenti e generosi nei confronti di una popolazione che sta soffrendo e che ha perso davvero ogni cosa a causa del terremoto – ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti – è possibile donare generi alimentari, purché questi non necessitino di cottura, prodotti per bambini, come ad esempio biscotti per l’infanzia e omogenizzati, e prodotti come pannolini, assorbenti intimi e salviettine igienizzanti. Utilissimi chiaramente anche i vestiti, a patto che questi siano invernali e nuovi. Sin da ora, ringrazio tutti i cittadini che come sempre, sono certa contribuiranno e ci aiuteranno ad inviare un sostegno concreto alla popolazione di Turchia e Siria”.

I punti di raccolta allestiti sono i seguenti:

Polo di Protezione Civile in Via del Lavatore snc, aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18;

la base operativa della Protezione Civile Comunale in via Casetta Mattei a I Terzi, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Carrelli solidali invece sono posizionati al Maury’s di Cerveteri in Largo Almuneacar, dove potranno essere donati prodotti pannolini per bambini, assorbenti intimi femminili e salviettine profumate e igienizzanti per il corpo, e ai Supermercati Decò (vicino lo svincolo autostradale), al Carrefour Market di Cerenova in Via Fregene e al Todis lungo la Via Aurelia, dove si potranno lasciare nei carrelli generi alimentari di prima necessità che non richiedano la cottura.