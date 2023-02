Bracciano, l’opposizione diserta il consiglio comunale

“Nel Consiglio comunale odierno sono state approvate alcune delibere propedeutiche all’approvazione del bilancio, modifiche ad alcuni regolamenti per aggiornamenti normativi e la nomina della Commissione Urbanistica.

I due consiglieri di opposizione presenti, Tondinelli e Marini, hanno abbandonato l’aula prima dell’inizio del Consiglio Comunale, ritirando la mozione all’ordine del giorno in cui era stata richiesta l’intitolazione di una via, piazza o locale istituzionale in memoria di Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al merito civile.

L’amministrazione, prendendo atto dell’impossibilità di procedere al voto della mozione per assenza del proponente, ha messo a verbale la propria intenzione di voto favorevole. Questa la dichiarazione di voto che sarebbe stata espressa dal Consigliere Fabio Antinucci: “La maggioranza accoglie l’invito dell’opposizione nel dare seguito alla mozione, in nome di un principio fondamentale: ripristinare una memoria condivisa sugli eventi degli eccidi perpetrati contro la popolazione giuliano-dalmata fra la seconda guerra mondiale e il dopoguerra, scevra da pregiudizi ideologici e odi politici. L’impegno è la costruzione di un percorso di ricordo, costante e responsabile, in nome delle vite umane tragicamente spezzate in nome dell’ideologia nazionalista”.

Il rispetto per le istituzioni passa anche dalla presenza in Consiglio Comunale e dalla disponibilità al confronto, soprattutto nei luoghi deputati ad ospitarlo.

A testimonianza della nostra attenzione ai temi dei diritti umani e della pace, abbiamo approvato una mozione, presentata dal Consigliere Alberto Leoni, per l’adesione alla campagna promossa da Amnesty International “Verità per Giulio Regeni”.