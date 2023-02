Un ritorno a ciò che facevano i miei genitori…

Generazioni dopo generazioni hanno sempre sostenuto il fabbisogno alimentare

della propria famiglia grazie alla coltivazione nei campi, contribuendo, in questo

modo, anche alla cura delle campagne. Invece, oggi il nostro rapporto con la terra

e con questo tipo di lavoro è nettamente cambiato.

Tutto questo, però, fa parte delle nostre tradizioni e se il modo di vivere di oggi ci ha allontanato dalla natura, chi ci può impedire di tornare a lavorare le nostre campagne con tecnologia, innovazione e tanto entusiasmo? La risposta è nessuno, ecco perché abbiamo intervistato.

Daniela Fontana che ci ha condotto nella sua avventura. Daniela come suo padre,

facevano un altro tipo di lavoro ma ciò non ha tolto a loro la possibilità di

realizzare il loro progetto.

Da due anni è riuscita a realizzare il suo sogno: fare ciò che faceva suo padre, è

proprio lui che le ha trasmesso tutto ciò con passione e tenacia! Si tratta di

seminare un terreno con lo scopo non solo di tornare alle tradizioni ma anche a

quello di portare a tavola un prodotto genuino e di qualità al 100%.

Ci parli un po’ di lei!

Mi chiamo Daniela Fontana, sono spostata ed ho due figli. La mia professione è quella di consulente del lavoro, ben diversa da quello che può essere il lavoro in campagna. Mi ritengo una persona onesta, leale sognatrice e caparbia.

Come è nata l’idea della coltivazione di farro?

Due anni fa ho iniziato seminando per la prima volta il farro anche se era un po’ di tempo che ci pensavo. Volevo rivivere e far vivere anche ai miei figli quello che avevo vissuto io da bambina: l’esperienza dell’agricoltura. Volevo anche dimostrare che ognuno nel suo piccolo può contribuire al benessere delle campagne in cambio di un prodotto genuino sulle nostre

tavole.

Nel mentre ha riscontrato qualche difficoltà?

In effetti qualche difficoltà che non mi aspettavo l’ho incontrata al momento della mietitura, ma alla fine siamo riusciti a portare a termine il nostro progetto con un po’ di caparbietà.

Che consiglio darebbe alle persone?

In base alla mia esperienza direi a chiunque di non arrendersi mai davanti agli ostacoli e di perseguire i propri sogni affinché si realizzino perché alla fine la soddisfazione ripaga tutti gli sforzi.

Dove possiamo trovare i suoi prodotti?

I miei prodotti li potete trovare in piccoli negozi che vanno alla ricerca di questo tipo di prodotti.

Valentina D’Attilio, Marta Sborzacchi, Sara Ferretti