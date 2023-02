Bisogna consumare più latte e yogurt, lo dice il Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato in questi giorni la relazione annuale 2022 relativa alle attività svolte dal Tavolo Tecnico sulla Sicurezza Nutrizionale (TaSiN). Tale organo svolge le funzioni di osservatorio e di coordinamento delle iniziative legate alla sorveglianza nutrizionale. E’ nato nel 2017 con lo scopo di favorire lo sviluppo di processi decisionali relativi ad una sana alimentazione, sulla base di adeguate conoscenze della situazione esistente e delle evidenze scientifiche; fornire una metodologia preliminare alle scelte di governo in materia di alimentazione; stabilire orientamenti educazionali e formativi; elaborare proposte strategiche destinate al vertice istituzionale. Il TaSiN prevede al suo interno componenti di varie professionalità appartenenti alle Istituzioni centrali e regionali, alle Società scientifiche, al mondo accademico e al settore produttivo.

Nell’ambito della suddetta relazione sulle attività svolte durante l’anno appena concluso, emerge una riflessione importante sul consumo giornaliero di latte e yogurt in Italia, che negli ultimi tempi è risultato notevolmente ridotto e decisamente lontano dalle raccomandazioni nutrizionali. Questo è il motivo per cui il TaSiN ha ritenuto necessario redigere un decalogo per il corretto consumo quotidiano di questi alimenti, al fine di sottolineare quanto sia importante assumere un adeguato apporto di calcio poiché indispensabile per la crescita ossea dei bambini e per la prevenzione dell’osteoporosi negli adulti e anziani.

Il documento riporta i seguenti dieci punti chiave:

1. Consuma ogni giorno 3 porzioni tra latte e yogurt.

2. Il latte e lo yogurt sono alimenti per iniziare bene la giornata.

3. Il latte e lo yogurt sono fonti di calcio e di altre vitamine fondamentali.

4. Il latte e lo yogurt bianco senza zuccheri aggiunti sono molto simili dal punto di vista nutrizionale.

5. Puoi scegliere tra tanti tipi di latte.

6. Lo yogurt si ottiene per fermentazione del latte ad opera di specifici microrganismi.

7. Latte e yogurt possono essere interi, scremati o parzialmente scremati in base alla percentuale di grassi.

8. Il latte può essere bevuto ad ogni età.

9. Lo yogurt è ben tollerato anche dalla maggior parte di coloro che soffrono di intolleranza al lattosio.

10. ll calcio e il fosforo presenti nel latte e nello yogurt sono facilmente assorbiti dall’organismo.

Fonte: Ministero della Salute