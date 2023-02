Terremoto, ora i morti sono quarantunomila

È salito a oltre quarantunomila il bilancio delle vittime del terremoto in Turchia e Siria. Secondo il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan in Turchia sono morte 35.418 persone e 1.6 milioni sono gli sfollati. A queste si devono aggiungere i morti in Siria che, secondo l’ultimo bilancio, sono almeno 5.714 (dati riferiti dal governo siriano e dai ribelli che controllano la maggior parte delle aree colpite). Tra i due Paesi devastati dal terribile sisma è stato aperto un terzo valico di frontiera per il passaggio di aiuti umanitari diretti alla popolazione siriana. Undici tir dell’Onu sono passati attraverso il confine turco di Oncupinar per dare sollievo alla popolazione locale.