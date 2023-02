Anguillara, al via il corso di formazione per volontari “Nati per leggere”

Il cuore del programma è la lettura in famiglia fin da piccoli, intesa come momento che crea relazione e intimità tra adulto e bambino. Iniziare a leggere quotidianamente ai bambini e alle bambine fin da piccoli, e prima ancora nella pancia della mamma, costituisce una grande opportunità di sviluppo cognitivo, relazionale e sociale.

Nati per Leggere è un programma attivo dal 1999, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP), l’Associazione Italiana Biblioteche – AIB e dal Centro Salute Bambino Onlus.

Il corso riservato ai residenti/domiciliati nei Comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia, Manziana e Trevignano Romano, per un massimo di 30 persone, si articolerà in due parti:

1. Formazione a distanza con visione in autonomia di video formativi su piattaforma Moodle CSB (8 ore);

2. Incontro conclusivo in presenza della durata di 8 ore che si svolgerà sabato 18 marzo 2023 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 presso la Biblioteca comunale di Bracciano “Bartolomea Orsini” in via del Pratoterra 2.