Fare Ambiente, un evento per la sensibilizzazione contro ogni tipo di violenza

Giovedì pomeriggio, nella sede del Consorzio del Lago di Bracciano, chiamato informalmente “Idroscalo degli inglesi” si è tenuto un incontro alla presenza della nostra redazione, organizzato dalle Guardie zoofile di Fare Ambiente, con il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione dell’Università Agraria di Bracciano.

Presente anche il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Bracciano Luogotenente Alessandro Bitti, Vincenzo Pepe Presidente del movimento ecologista europeo, Vincenzo Berardinelli coordinatore nazionale delle Guardie zoofile, Simona Santillo psicologa, ed il Prof. Stefano Petrucciani, il quale ci parla di condotte violente e disturbi che nel tempo, spesso generano comportamenti pericolosi.

Parlare di azioni contro ogni forma di violenza non solo il 25 novembre, questo evento è stato fissato a gennaio per festeggiare i tre anni di vita dell’associazione, nata per appunto per contrastare ogni forma di violenza, soprattutto nei confronti degli animali e del nostro ambiente. Si sottolinea l’importanza di denunciare, ma anche costituire una rete virtuosa di cittadini e istituzioni che lavorano di concerto per garantire sicurezza e vigilanza soprattutto in casi particolarmente delicati.

Esistono varie forme di violenza

Per questo le strategie di contrasto devono essere diverse; è importante andare nelle scuole per trasmettere alle nuove generazioni un nuovo modo di vedere l’ambiente, ricorda il sindaco di Anguillara Pizzigallo, con rispetto e prevenzione, per ridurre il più possibile il rischio che giovani comportamenti sbagliati possano trasformarsi in atteggiamenti violenti o reati.

Dunque, “Essere cittadini attivi prima di tutto”, educare per azzerare gli episodi di violenza; le Guardie di Fare Ambiente hanno deciso di supportare le istituzioni attraverso percorsi educativi realizzati in collaborazione con le scuole del nostro territorio, oltre che a svolgere il servizio pubblico di vigilanza e sicurezza.

Il primo messaggio, dunque, è studiare per conoscere e diffondere buone pratiche di attenzione e cura dell’ambiente che ci circonda, fondamentale è anche la passione per il proprio lavoro; fare ambiente significa anche essere consapevoli che la cooperazione e lo sviluppo sono strategie per il miglioramento per la qualità della vita.

Claudia Soccorsi Redattrice