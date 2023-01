Acqua, comitati e realtà sociali intervengono nella campagna elettorale

Il modello fondato sulla privatizzazione della gestione delle risorse idriche ha fallito e non poteva essere altrimenti, dato che l’acqua è un monopolio naturale che, già di per sé, non può rispondere alle logiche di mercato. Inoltre, il riscaldamento globale e l’aumento dei consumi stanno portando ad una crisi idrica globale (Rapporto mondiale delle Nazioni Unite) che non può essere affrontata con le logiche del profitto in quanto la domanda di risorsa eccede di molto la naturale disponibilità.

In generale, la strategia politica dei Governi nazionali, regionali e locali è sempre la stessa da 30 anni: a) mancata pianificazione delle risorse idriche; b) mancati investimenti nelle azioni di riduzione delle perdite, nel risparmio/riuso e nella depurazione delle acque; c) privatizzazione degli invasi artificiali e del Servizio Idrico Integrato come soluzione.

In verità, è da tempo chiaro a tutti che la privatizzazione si è rivelata essere il problema e non la soluzione, come indicato dal popolo italiano con il voto ai referendum del 2011.

Ancora oggi i Governi – Meloni in continuità con Draghi – continuano a negare tale evidenza, addirittura cercando di impedire tramite il decreto concorrenza la gestione pubblica dell’acqua. Nel Lazio si era addirittura provato ad anticipare i tempi inseguendo il modello dell’ATO unico gestito da ACEA S.p.a., abdicando anche alle proprie funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo. Un tentativo sventato grazie alla Legge di Iniziativa Popolare 5, che, se attuata, avrebbe permesso di affrontare le criticità che, come comitati e associazioni per l’acqua pubblica, sentiamo il dovere di evidenziare e di portare all’attenzione di candidate e candidati.

CRITICITÀ

Fallimento nel garantire il diritto all’acqua e la tutela della risorsa idrica di tutte le attuali gestioni tramite S.p.a.: ACEA ATO 2 S.p.a., ACEA ATO 5 S.p.a., Acqualatina S.p.a., TALETE S.p.a., APS S.p.a. e, per i Consorzi industriali, AeA s.p.a..

Aumenti delle tariffe per i cittadini e dei profitti per gli azionisti nelle gestioni quotate in borsa (ACEA S.p.a., AcquaLatina S.p.a.).

Mancata tutela della risorsa: dal 45 al 70% di sprechi per perdite e inefficienze degli schemi acquedottistici e conseguente turnazione idrica in diversi comuni.

Disastri ambientali agli ecosistemi della Valle del Sacco, del Lago di Bracciano e dei fiumi Farfa e Aniene; mancato raggiungimento degli obiettivi della Direttiva “Acque” per diversi corpi idrici.

Mancata soluzione del problema dell’arsenico nei territori del Viterbese e dei Castelli romani, con conseguente non potabilità in diversi comuni.

Mancata pianificazione partecipata della risorsa idrica: PRGA non approvato, PTAR approvato in ritardo e non coordinato con il Piano di Distretto.

Perdita del controllo democratico: comunità locali, sindaci e consigli comunali sono messi nelle condizioni di poter incidere sempre meno sulla gestione di questa risorsa.

Considerato che l’ATO unico aggraverebbe tali criticità, consentendo non solo ad ACEA S.p.a. di continuare, in una condizione di totale monopolio, la sua politica speculativa ed “estrattivista” delle risorse idriche – a cominciare dal progetto di raddoppio del Peschiera con i fondi PNRR – ma restringendo ulteriormente la possibilità delle comunità e delle amministrazioni locali di intervenire, allontanando di fatto la gestione dell’acqua dal territorio proponiamo a tutte e tutti le/i candidate/i Presidente e consigliere/i alle prossime elezioni regionali di sottoscrivere il presente documento, così accettando di impegnarsi a portare avanti le seguenti proposte di soluzioni:

PROPOSTE DI SOLUZIONI