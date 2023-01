Al Senato presentata “La seconda via”

Ieri la sala Koch di palazzo Madama sede del Senato era gremita, in occasione della prima Giornata Nazionale della Memoria del sacrificio degli Alpini – dopo ottanta anni dalla Ritirata di Russia del 1943 che costò la vita a molti giovani uomini italiani – per la presentazione del film La seconda via, Opera Prima del regista Alessandro Garilli che, oltre a dirigere il lungometraggio ne ha scritto la sceneggiatura alla quale successivamente anche Rai Cinema ha dato il suo contributo. In sala per presentare il film, introdotti dal Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, erano presenti il regista, i produttori, gli Alpini, il distributore, l’A.D. di Rai Cinema.

Il regista A. Garilli ha lasciato la sua testimonianza raccontando che ciò che lo ha portato a scrivere una sceneggiatura su questo grave evento storico è stata la domanda, rivolta a se stesso, se sarebbe mai stato in grado di capire il dolore di quelle persone, capendo man mano che questo è difficile, a volte impossibile, ma tentare di farlo fa crescere e ha aggiunto: “La seconda via è un fazzoletto troppo piccolo per le lacrime delle madri e delle spose dei giovani uomini mai tornati dalla Russia durante la seconda guerra mondiale ma spero che il ‘deserto della privazione’ che fa comprendere pace e fratellanza – che hanno ben capito quei ragazzi – contribuisca alla pace e alla fratellanza oggi”; Claudio Zamarrion che ha apportato il suo operato al lungometraggio in qualità di direttore della fotografia e coproduttore con la casa di produzione Angelika Vision ha ringraziato l’Esercito e le Amministrazioni dei luoghi in cui è stato girato il film, il Presidente della regione Abruzzo e sottolineata l’importanza del film in memoria delle persone tornate (e non) dal conflitto, ha ricordato il racconto della guerra ascoltato e vissuto attraverso l’esperienza di suo padre, per poi scherzare sul fatto che, essendo il film in cantiere da molti anni, il cast nel frattempo è cresciuto anagraficamente; la coproduttrice Mariella Li Sacchi (Quality film) ha citato la sua spinta emotiva, verso questi avvenimenti storici, legata a suo padre; la giornalista Cristina Scognamillo ha presentato Amedeo Letizia che si occupa della distribuzione (RS Productions) – il film, della durata di 90’ è uscito il 26 al cinema e sarà presente in settanta sale; Paolo Del Brocco Amministratore Delegato di Rai Cinema (la quale in collaborazione ha reso possibile la realizzazione del lungometraggio) ha parlato ai presenti dell’importanza dell’uscita del film nelle sale cinematografiche e di quanto questo potrà lasciare un segno nella memoria di ogni persona che vedrà l’opera; Federico Di Marzo, vicepresidente vicario dell’A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) che ha collaborato al film ha evidenziato l’importanza dell’audiovisivo in quanto mette un punto fermo nel compito di custodire e far conoscere la storia, ha anche ricordato Valentino Di Franco – morto l’anno scorso – e Nelson Cenci entrambi reduci di guerra in Russia (in sala era presente il figlio di Nelson Cenci) e che la giornata commemorativa nasce dalla politica e non dagli Alpini. Il film è realizzato con il contributo di A.N.A. Bergamo Servizi e di Associazione Valori Alpini A.V.A. ed è patrocinato dallo Stato Maggiore dell’Esercito e dal Ministero della Difesa; inoltre A.N.A Associazione Nazionale Alpini, CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Fondazione Veneto Film Commission, Città dell’Aquila, Provincia de L‘Aquila, Valeggio sul Mincio, Parco Nazionale della Maiella, Comune di Rapino, Comune di Manziana (presente in sala il Sindaco Alessio Telloni e parte della sua Amministrazione), Comune di Canale Monterano (presente il Sindaco Alessandro Bettarelli), Università Agraria di Manziana (presente il Presidente Alessandro Carucci). Presenti in sala anche Cosima Stefania Chimenti, Dirigente scolastica del IIS Luca Paciolo e il Presidente del nostro giornale L’agone, Giovanni Furgiuele.

La Seconda Via è stato realizzato con il contributo della Direzione Generale per il Cinema, con il sostegno della Regione Lazio (Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo) con il contributo di Vigneti Cenci Franciacorta di Giuliana Cenci e Maurizio Bassi; in collaborazione con ICTA (presidente Germano Conte); in collaborazione con AIR Studio 8 (Produttrice Olga Kozarevka) e con Associazione ‘La Seconda Via’.

A seguire la proiezione del film – che tra gli attori Ugo Piva, Nicola Adobati, Sebastiano Bronzato, Simone Coppo, Giusto Cucchiarini, Stefano Zanelli, Nina Pons, Anna Orso e Melania Dalla Costa, vede la partecipazione speciale di Neri Marcorè – il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiuso l’appuntamento salutando i presenti che, a conclusione dell’evento istituzionale, hanno ascoltato e visto l’intervista a due superstiti della Compagnia 604 Alpini sulla quale è incentrato il film, Valentino Di Franco e Nelson Cenci. I due sono sopravvissuti oltre che alla guerra sul fronte russo anche a un deserto di neve a 40° sotto lo zero.

Marzia Onorato

Redattrice L’agone