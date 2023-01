Ladispoli, attivo il servizio di ascolto e consulenza fornito dallo sportello antiusura

“È fondamentale evitare che al dramma della perdita del posto di lavoro si aggiunga la tragedia di finire nelle mani di criminali senza scrupoli che approfittano delle difficoltà delle persone per prosperare”.

Con queste parole il delegato alle Politiche sociali, Fiovo Bitti, ricorda che è attivo un servizio di ascolto e consulenza fornito dallo Sportello Antiusura.

“I cittadini- ha proseguito Bitti – inviando una mail ad info@sportelloantiusura.it o chiamando al numero 0694548081, potranno avere tutte le informazioni necessarie per evitare di cadere in una spirale devastante. Come Amministrazione ci appelliamo al senso civico delle persone: segnalate a chi è in difficoltà la possibilità di rivolgersi agli esperti dello Sportello”.