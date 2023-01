Per un’educazione di qualità per tutti

Ricorre oggi la quinta Giornata Mondiale dell’Educazione indetta dall’ONU dal titolo “Investire sulle persone, dare priorità all’educazione”. Un tema particolarmente urgente in relazione ai dati emergenziali cui stiamo assistendo dopo la pandemia, sulle perdite di apprendimento. Una sfida quella della trasformazione educativa su basi scientifiche che Fondazione Patrizio Paoletti, con la Pedagogia per il Terzo Millennio, continua a raccogliere da oltre 20 anni. Siamo intimamente convinti, infatti, che la necessità cruciale per far fronte alla crisi globale, sia l’auto-consapevolezza, che ci spinge ad educarci e ri-educarci lungo tutto il corso della nostra vita. Il lavoro da fare in questo 2023 è molto e richiede costanza e pazienza, poiché la ricerca scientifica, proprio come l’azione educativa, mostra i suoi frutti più preziosi nel tempo, a volte in modo sorprendente. Come avviene con un bimbo che all’improvviso pronuncia le sue prime parole o compie i primi passi.