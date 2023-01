L’omaggio al giudice Rosario Livatino

Roma sta rendendo omaggio al giudice beato Rosario Livatino, barbaramente ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990. In questi giorni la reliquia (la camicia insanguinata del martire) sta effettuando un pellegrinaggio nella città eterna e sarà esposta in diversi luoghi. A rendergli omaggio è stato anche il capo dello Stato Sergio Mattarella.

Come riporta Wikipedia Rosario Angelo Livatino è stato un magistrato italiano, assassinato dalla Stidda su una strada provinciale ad Agrigento; del delitto fu testimone oculare Pietro Nava, sulla base delle cui dichiarazioni furono individuati gli esecutori dell’omicidio. È venerato come beato e martire dalla Chiesa cattolica.