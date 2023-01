Scuole di educazione musicale, al via il nuovo avviso per l’iscrizione all’elenco regionale

Ogni anno la Regione apre ai non iscritti la possibilità di presentare istanza per l’implementazione dell’Elenco.

Il termine di presentazione delle domande è il 16 febbraio 2023.

Possono presentare domanda per ottenere il riconoscimento regionale e l’iscrizione all’Elenco: imprese culturali e creative (di cui all’art. 1 comma 57 della L. 205/2017 e ss.mm.ii.), associazioni, fondazioni, cooperative, consorzi tra enti pubblici, consorzi privati con attività esterna ed altri enti pubblici e privati che operano nel settore musicale teatrale e coreutico; scuole civiche comunali o intercomunali/sovracomunali nel caso in cui istituite o gestite in forma associata da diversi enti locali nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 (T.UE.L.); scuole private che abbiano operatività, da almeno un anno alla data di presentazione dell’istanza, nell’organizzazione e gestione dell’attività di didattica e pratica musicale nel territorio regionale.

L’Elenco è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio dell’atto di approvazione dei soggetti ammessi ed esclusi, fino ad eventuale revoca da parte dell’Amministrazione.