Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha anticipato una riforma che dovrebbe dare un’ulteriore stretta. “Il governo intende affrontare la prevenzione e il contrasto del tabagismo per conseguire l’obiettivo sfidante del Piano Europeo contro il cancro 2021 (Europe’s Beating Cancer Plan) di creare una “generazione libera dal tabacco”, nella quale meno del 5% della popolazione consumi tabacco entro il 2040″ ha affermato il ministro in audizione in Commissione Affari Sociali della Camera.