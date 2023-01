Micro, medie e piccole imprese, al via nuovo fondo piccolo credito e fondo sicuro

Riceviamo e pubblichiamo – In una Regione il cui tessuto economico è formato da molte piccole e medie imprese, che oggi devono fronteggiare le sfide dell’innovazione, del caro energia, dei cambiamenti repentini, sempre più frequentemente ci è stato chiesto di intervenire con misure semplici di accesso al credito.

Misure che sono da oggi online!

Nuovo fondo piccolo credito

Al via le domande per il nuovo bando “Nuovo Fondo Piccolo Credito” uno strumento per l’accesso al credito con un investimento da 30 milioni per prestiti a PMI e liberi professionisti fino a 50mila euro a tasso zero per sostenere investimenti produttivi.

Si tratta di una delle 4 misure per un valore complessivo di 70 milioni che fanno parte della programmazione europea 2021-2027 e finalizzate al contrasto della crisi economica che le imprese stanno vivendo.

Chi può partecipare?

– Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)

– Consorzi e le Reti di Imprese aventi soggettività giuridica

– Liberi Professionisti

Come si presenta la domanda?

Dalle 9 del 18 gennaio e fino a esaurimento delle risorse disponibili per progetti con costo non inferiore a diecimila euro.

Il finanziamento agevolato può coprire fino al 100% del Progetto (sono quindi ammissibili progetti di importo superiore a 50mila euro, nel qual caso il finanziamento coprirà meno del 100% del Progetto).

Nuovo fondo futuro

Da domani sulla piattaforma FareLazio sarà inoltre online FONDO FUTURO, il nostro microcredito regionale: 10 milioni per erogare prestiti d’onore fino a 25mila euro a soggetti con difficoltà di accesso al credito bancario, finalizzati all’avvio di nuove imprese. Una misura del FSE, con domande a partire dal 31 gennaio.

Tutte le info sul bando “Fondo piccolo credito” sono disponibili al seguente link: https://bit.ly/3ko3leZ

E del “Nuovo Fondo Futuro” al seguente link: https://bit.ly/3iHOifN

Due misure complementari, molto attese soprattutto dalle imprese più piccole.

Marta Leonori