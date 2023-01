Sistema informatico in tilt, negli Usa gli aerei restano a terra

Mai accaduto prima, negli Stati Uniti tutti i voli aerei sono rimasti a terra per diverse ore a causa di un malfunzionamento di un sistema di notifica dei piloti operato dalla Federal Aviation Administration; il malfunzionamento ha costretto a procedere con il blocco totale, con conseguenze per il trasporto aereo mondiale. Lo stop è stato dato intorno alle ore 7 locali (le 13 italiane) e il traffico è ripartito gradualmente poco prima delle 9 (le 15 italiane). “Non sanno quale sia la causa”, ha detto il presidente Biden ai giornalisti. “Gli aerei possono ancora atterrare in sicurezza, ma non decollare in questo momento. Non si sa quale sia la causa, si aspettano che in un paio d’ore avranno un’idea di ciò che l’ha causato e risponderanno in quel momento”. Secondo fonti vicine alla Casa Bianca, non ci sarebbe prova di un cyber attacco.