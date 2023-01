Guerriglia fra tifosi sull’A1, Marigliano rimesso in libertà

Guerriglia ultrà sull’Autosole, dopo due notti agli arresti domiciliari torna libero il 35enne tifoso del Napoli Antonio Marigliano. Il gip di Napoli Ivana Salvatore non ha convalidato l’arresto in flagranza differita che era stato notificato lunedì sera all’indagato, ritenuto dalla Digos di Napoli coinvolto negli scontri avvenuti domenica scorsa sull’A1 tra tifosi romanisti e partenopei. ll legale dell’indagato, l’avvocato Emilio Coppola, durante l’udienza ha depositato un video acquisito e visionato dal giudice che ha ordinato l’immediata remissione in libertà.