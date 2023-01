Grecia, morto Costantino II, fu l’ultimo re prima della nascita della Repubblica

E’ morto ad Atene Costantino II, l’ultimo re di Grecia, salito al trono giovanissimo, a 24 anni, e lì rimasto per meno di dieci anni (fino cioè alla proclamazione della Repubblica, nel 1974). Fu uno sportivo, appassionato di vela, che conquistò una medaglia d’oro all’Olimpiade di Roma del 1960. Fu padre presente per i suoi cinque figli, affezionato amico di suo cugino, re Carlo III del Regno Unito, e padrino del suo primogenito, il principe William. Aveva 82 anni ed era stato ricoverato in terapia intensiva a seguito di un ictus. E’ morto circondato dall’intera famiglia: la moglie Anna-Marie e i cinque figli.