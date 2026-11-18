Comunicato stampa

Evento con letture e musiciste palestinesi e italiane sabato 28 novembre al Centro d’Arte e Cultura di Ladispoli

Ladispoli, 18 nov. – “Ogni madre, ebrea e araba, dà alla luce i suoi figli per vederli crescere e fiorire, e non per seppellirli”. Sono le parole, potenti, che guidano il movimento creato dalle madri israeliane e arabe. Parole di pace e contro tutte le guerre, che oggi più che mai portano morte e dolore e colpiscono con rinnovata violenza anche le donne: l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani riferisce che, tra il 2023 e il 2024, il numero di donne e bambini uccisi nei conflitti armati è quadruplicato rispetto al biennio precedente.

Per questo, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza di genere, 18 associazioni di Cerveteri e Ladispoli, hanno promosso un evento, ‘Donne contro la violenza e per la pace’, che si terrà a Ladispoli, sabato 28 novembre, dalle ore 16, al Centro d’Arte e Cultura, in via Settevene Palo. Le associazioni promotrici sono: Amababa Ali per il Ruanda, Anpi sez. Ladispoli-Cerveteri, Animo ODV Ladispoli, APS ASHA Cerveteri, APS Nuove Frontiere ETS Ladispoli, Assemblea delle Donne e delle Libere Soggettività Ladispoli e Cerveteri, Auser Cerveteri Ladispoli APS, AVO Cerveteri ODV, AVO Ladispoli ODV, Centro Solidarietà Cerveteri ODV, Consulta dei cittadini migranti di Cerveteri, Coordinamento Donne SPI CGIL Civitavecchia Roma Nord e Viterbo, Forum Ambiente Ladispoli, Humanitas ODV Ladispoli, Libera presidio Ladispoli Cerveteri, Piccolo Fiore Onlus Ladispoli, Scuolambiente Cerveteri, UDI Gruppo Nilde Iotti Ladispoli Cerveteri.

Poesie, letture e musica saranno al centro dell’appuntamento, a cui parteciperanno le musiciste palestinesi Hala Alsadder e Reem Alameddin, l’attrice Angela di Domenico e la musicista Maddalena Martinelli.

L’evento è gratuito e aperto alla partecipazione di tutte e tutti.