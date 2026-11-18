Comunicato stampa

Il 6 e l’8 dicembre la quarta edizione della manifestazione dedicata alle produzioni locali. Vino, olio, formaggi, miele e tradizioni protagonisti di un viaggio tra gusto, cultura e identità.

Ci sono sapori che raccontano un territorio meglio di mille parole. Sono quelli che nascono dalla terra, dalla pazienza di chi la coltiva, da antichi saperi tramandati nel tempo e dalla passione di chi continua a credere nel valore delle produzioni locali.

È proprio questo lo spirito di “Borgo e Gusto”, la manifestazione che torna a Trevignano Romano il 6 e l’8 dicembre 2026 per la sua quarta edizione, con due giornate dedicate alla scoperta e alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Un appuntamento che negli anni ha saputo conquistare l’interesse di cittadini e visitatori, trasformando la degustazione in un’esperienza di conoscenza, incontro e condivisione.

Perché dietro un buon vino, un olio extravergine, un formaggio artigianale o un vasetto di miele non c’è soltanto un prodotto di qualità. Ci sono famiglie, aziende, sacrifici, scelte coraggiose e un patrimonio di competenze che rappresenta una parte preziosa dell’identità di Trevignano Romano.

Il vero protagonista di Borgo e Gusto è proprio questo patrimonio umano e produttivo, fatto di piccole e grandi eccellenze capaci di custodire le tradizioni e, allo stesso tempo, innovare e guardare al futuro.

Il programma prenderà il via domenica 6 dicembre, nella mattinata, con una degustazione guidata da un sommelier alla scoperta dei vini delle Cantine Capitani e della Cantina Morichelli, accompagnati dai formaggi artigianali di Acquaranda e dell’Azienda Agricola Sforzini Sergio, dalle mostarde di Alicja e dal miele dell’Orto di Nonno. Un incontro tra profumi, consistenze e sapori che permetterà di apprezzare la ricchezza e la varietà delle produzioni locali. Nel pomeriggio spazio a uno show cooking dedicato alla ricotta, uno dei prodotti più semplici e autentici della nostra tradizione casearia.

Martedì 8 dicembre sarà invece la giornata dedicata all’olio extravergine d’oliva, altra eccellenza profondamente legata alla storia agricola del territorio. La mattinata offrirà un percorso di conoscenza e degustazione per imparare a riconoscerne le caratteristiche, i profumi e le qualità. Nel pomeriggio tornerà il divertimento con una gara goliardica tra oli locali, un momento di confronto e convivialità che coinvolgerà anche i piccoli produttori e gli appassionati.

Borgo e Gusto vuole essere soprattutto un invito a riscoprire il valore di ciò che abbiamo vicino. In un tempo in cui tutto sembra correre velocemente, scegliere un prodotto locale significa riconoscere il lavoro di chi lo realizza, sostenere l’economia del territorio, contribuire alla salvaguardia del paesaggio agricolo e mantenere vive conoscenze che rischierebbero altrimenti di andare perdute.

Questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che l’Amministrazione comunale porta avanti da anni. Nelle occasioni di promozione turistica e culturale programmate dal Comune, così come nei progetti realizzati grazie ai finanziamenti ottenuti attraverso la partecipazione a diversi bandi, i

produttori locali hanno sempre rappresentato una componente centrale e attiva. Una scelta precisa: non limitarsi a esporre o far degustare le eccellenze del territorio, ma coinvolgere direttamente le aziende e i loro protagonisti, valorizzandone le competenze professionali, l’esperienza e la capacità di raccontare il proprio lavoro. Un modello di promozione che punta a creare opportunità concrete, rafforzare le relazioni tra operatori e fare in modo che i benefici delle iniziative ricadano anche sull’economia locale.

È anche un modo diverso di fare turismo: più autentico, consapevole, legato alle esperienze e alle persone. Un turismo che non si limita ad ammirare la bellezza del Lago di Bracciano e del borgo, ma invita a scoprirne l’anima attraverso i suoi prodotti e le storie di chi li realizza.

«Con Borgo e Gusto vogliamo accendere i riflettori su una delle ricchezze più importanti della nostra comunità: le persone che ogni giorno, con il proprio lavoro, trasformano i frutti della nostra terra in prodotti di straordinaria qualità», dichiara Monica Silenzi, consigliera comunale delegata alle Attività Produttive. «In questi anni abbiamo cercato di rendere i nostri produttori protagonisti delle iniziative di promozione del territorio, coinvolgendoli non soltanto per le loro eccellenze, ma anche per le loro competenze e professionalità. Crediamo che valorizzare un territorio significhi prima di tutto valorizzare chi lo vive e contribuisce ogni giorno a renderlo speciale. Spesso non ci rendiamo pienamente conto delle qualità che abbiamo a pochi passi da casa. Il nostro obiettivo è continuare a dare visibilità a queste realtà, creare occasioni di incontro e rafforzare quella rete di relazioni che rende più forte tutta la comunità. Sostenere i nostri produttori significa sostenere l’identità, l’economia e il futuro di Trevignano Romano».

La quarta edizione di Borgo e Gusto è resa possibile grazie al sostegno della Regione Lazio e di ARSIAL, che contribuiscono concretamente alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio.

Fondamentale anche il prezioso lavoro dell’Associazione di Promozione Turistica di Trevignano Romano (APT) e del portale Trevignano Romano Turismo, che con passione e professionalità collaborano alla promozione delle iniziative e delle eccellenze locali.

Un ringraziamento particolare va naturalmente a tutti i produttori che, con disponibilità ed entusiasmo, rendono possibile questa manifestazione, portando non soltanto i propri prodotti, ma anche le proprie storie e il proprio sapere.

Perché il gusto di un territorio non si misura soltanto nella bontà di ciò che produce, ma anche nella capacità di riconoscere, custodire e condividere ciò che lo rende unico.

Il 6 e l’8 dicembre, a Trevignano Romano, sarà un’occasione per riscoprirlo insieme.