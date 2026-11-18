HomeTerritorio Incontro pubblico ad Anguillara: “Assemblea della Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Rinnovanguillara APS” 18/11/2026 0 91 E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Sabato 21 novembre 2026, ore 17 sala ex consorzio agrario, via Anguillarese 145, Anguillara TagsanguillaraassembleaComunitàenergeticaincontropubblicoRinnovabile Condividere E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Articolo precedenteANTONIO DI PIETRO A FILOROSSO (RAI 3): “SAREBBE BELLO AVERE UN CSM DOVE NON CI SONO SOLO LE CORRENTI” Ultimi articoli Società ANTONIO DI PIETRO A FILOROSSO (RAI 3): “SAREBBE BELLO AVERE UN CSM DOVE NON CI SONO SOLO LE CORRENTI” Società Corso di disegno. Il segno di Michelangelo. Gli eventi del Forte Territorio 𝗦𝗶 𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮 𝗶𝗻 𝘀𝗮𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗶𝗹 𝗧𝗥𝗘𝗩𝗜𝗚𝗡𝗔𝗡𝗢 𝗣𝗥𝗢𝗠𝗦 Territorio UNA RISERVA NATURALE A MISURA DI FAMIGLIA Escursione gratuita domenica 22 novembre. Territorio LA STORTA, TORQUATI (MUN.XV): “MESSA IN SICUREZZA COSTONE TUFACEO VIA CASSIA – VIA COLLINENSE, CHIESTO AGGIORNAMENTO A UNIVERSITA’ AGRARIA” Carica altri