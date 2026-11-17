Comunicato stampa

“Relativamente al costone tufaceo di via Cassia, all’incrocio con via Collinense a La Storta, per cui i Vigili del Fuoco hanno richiesto l’interdizione di un tratto di marciapiede a causa della presenza di materiale pericolante proveniente dal costone, come Municipio abbiamo richiesto all’Università Agraria di Isola Farnese, proprietaria dell’area, un aggiornamento sugli accertamenti tecnici e sugli interventi di messa in sicurezza della parete.

In particolare, è stata richiesta, tramite la nomina di un tecnico qualificato, un’accurata verifica dell’intero costone con la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e il suo consolidamento. Gli interventi si rendono necessari al fine di consentire la riapertura del tratto di marciapiede interessato. A tal proposito, sono state richieste informazioni in merito alle tempistiche previste per l’esecuzione dei lavori, anche in considerazione dell’elevato flusso pedonale che caratterizza l’area, dovuto alla presenza di due plessi scolastici.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati