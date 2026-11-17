Comunicato stampa

Nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 dicembre 2026 al Forte di Bard, si terrà un percorso di avvicinamento al disegno michelangiolesco con elementi teorici e pratici di osservazione e studio dell’anatomia, costruzione dei volumi e resa plastica della figura attraverso il chiaroscuro. A curare il corso di disegno è il Maestro Roberto Di Costanzo, docente presso l’Accademia italiana di Roma.

Nel corso della prima giornata ci sarà un introduzione teorica sul disegno di Michelangelo, l’utilizzo delle varie tecniche e materiali usati dallo scultore ed una visita alla mostra: Michelangelo, Cristo risorto. A seguire disegno dal vero con modello e un confronto sul tema “Dal corpo vivente alla figura scolpita”. La seconda giornata invece si concentrerà sulla forma scolpita e sulla tecnica del chiaroscuro con uno studio mirato sull’analisi dei dettagli anatomici: mani, torso e volto. Infine, la realizzazione di un disegno approfondito della statua, utilizzando i diversi materiali e le diverse tecniche apprese nel corso delle due giornate.

Partner tecnico: © STAEDTLER

Programma

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Come partecipare

Prenotazione obbligatoria

Costo per entrambe le giornate: 90,00 euro

Costo per una sola giornata: 49,00 euro

La quota include un kit di prodotti tecnici per il disegno firmati Staedtler.

Sarà applicata una riduzione di 10,00 euro per i titolari della Membership Card del Forte di Bard e i tesserati FAI.

Adesioni

prenotazioni@fortedibard.it

T. +39 0125 833811