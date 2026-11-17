Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano
Facile passeggiata GRATUITA per famiglie con bambini/e, riprenderemo contatto con la natura dedicando un tempo lento ad attività esperenziali basate sulla natura da realizzare insieme, in famiglia, imparando divertendosi, sullo splendido sfondo dell’Antica Monterano.
ORE 9,30 ISCRIZIONI E REGISTRAZIONI
ORE 10,00 PARTENZA dal Parcheggio di Casale Persi ORE 12,30 RIENTRO al parcheggio
Lunghezza 2 km, percorso ad anello, livello di difficoltà Turistico, senza alcuna difficoltà. Dislivello +- 100 m.
Saranno proposte attività ludiche da fare insieme, genitori e figli a tema naturalistico per riprendere un rapporto tra la famiglia e la natura.
L’uscita sarà condotta da Francesco Marini, Dottore di ricerca in scienze forestali, Guida Ambientale Escursionistica Professionista Associata AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali