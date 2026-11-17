Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

ORE 9,30 ISCRIZIONI E REGISTRAZIONI

ORE 10,00 PARTENZA dal Parcheggio di Casale Persi ORE 12,30 RIENTRO al parcheggio

Lunghezza 2 km, percorso ad anello, livello di difficoltà Turistico, senza alcuna difficoltà. Dislivello +- 100 m.

Saranno proposte attività ludiche da fare insieme, genitori e figli a tema naturalistico per riprendere un rapporto tra la famiglia e la natura.

L’uscita sarà condotta da Francesco Marini, Dottore di ricerca in scienze forestali, Guida Ambientale Escursionistica Professionista Associata AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali