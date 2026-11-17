Comunicato stampa

A Civitavecchia il confronto tra i vertici aziendali e il terzo settore. La DG Rosaria Marino: “Passiamo dalla medicina dei servizi a quella dei bisogni, costruendo la rete di prossimità in alleanza con chi vive ogni giorno accanto alle famiglie”

Civitavecchia, 17 novembre 2026 – Una presa in carico reale, continua e costruita attorno alla persona, in cui la sanità pubblica e il terzo settore fanno squadra per accompagnare il cittadino dal primo contatto fino all’attivazione delle cure, anche direttamente a casa. È la svolta organizzativa condivisa oggi dalla ASL Roma 4 con le associazioni di volontariato del territorio, nella Sala Giusy Gurrado della Fondazione Cariciv.

Al centro dell’incontro il nuovo modello aziendale che mette in rete il Punto Unico di Accesso (PUA 4.0) e l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). L’obiettivo è abbattere la frammentazione tra ospedale e territorio, garantendo percorsi fluidi e risposte tempestive soprattutto alle persone fragili, agli anziani e ai pazienti con patologie croniche. All’appuntamento, guidato dalla direttrice generale Rosaria Marino, hanno preso parte la direzione sanitaria, la direzione delle professioni sanitarie e i direttori dei quattro distretti sociosanitari: un segnale di compattezza dell’intera governance aziendale, che riconosce nelle associazioni un interlocutore strategico e un ponte insostituibile con la comunità, per co-progettare percorsi di accesso più semplici e offrire alle famiglie un unico punto di riferimento anche nei casi clinici e sociali più complessi.

Concepito dalla ASL Roma 4 come porta d’accesso unitaria alla rete sanitaria, sociosanitaria e sociale, il PUA 4.0 supera la logica del semplice sportello informativo. Già al primo contatto, gli operatori registrano la richiesta e risolvono direttamente le istanze più semplici. Quando invece è necessaria una valutazione multidimensionale, la segnalazione viene trasmessa in tempo reale ai professionisti competenti e monitorata attraverso strumenti digitali condivisi, assicurando il raccordo tra i diversi reparti e servizi coinvolti. Se emerge un bisogno di natura infermieristica, il percorso prosegue negli ambulatori di prossimità «QUI X TE», dove gli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC) affiancano alle prestazioni cliniche un’attività costante di prevenzione e monitoraggio.

«Con questo modello promuoviamo un vero cambio di paradigma nel modo di intendere e organizzare la cura. La vicinanza al paziente diventa un impegno strutturale dell’Azienda: sono i servizi a modellarsi intorno ai bisogni della persona, assumendosi la responsabilità di accompagnarla lungo tutto il percorso», ha dichiarato Rosaria Marino. «È una trasformazione culturale che inizia ancor prima delle dimissioni ospedaliere, nel momento in cui ospedale e distretto pianificano insieme il rientro a domicilio. In quella fase delicata, il paziente e i suoi familiari devono avere certezze: sapere quali cure sono previste e a chi rivolgersi se il quadro clinico cambia. In questo percorso, il rapporto con le associazioni di volontariato è un pilastro irrinunciabile della nostra sanità territoriale: il loro ascolto quotidiano sui territori ci aiuta a intercettare per tempo i bisogni sommersi, orientare meglio i cittadini e misurare l’efficacia delle nostre scelte partendo dall’esperienza concreta delle famiglie».

Sul fronte delle cure a domicilio, la programmazione degli interventi sarà affidata ai Centri di assistenza domiciliare (CAD) distrettuali, coordinati da un nuovo hub aziendale. Questa cabina di regia metterà in connessione le Centrali Operative Territoriali (COT) con la Centrale aziendale dell’ADI e integrerà i servizi di telemedicina, dotando il personale infermieristico di strumenti avanzati per governare e sincronizzare le prestazioni previste dai singoli piani assistenziali.

Alla Casa della Comunità di Capena, dove il Punto Unico di Accesso è già operativo, l’avvio del PUA 4.0 è previsto dal 1° dicembre 2026. Il modello sarà introdotto progressivamente, a partire da una sede per distretto, mantenendo aperto un canale di confronto costante con le associazioni del territorio anche nella fase di sperimentazione. Un percorso condiviso verso una sanità territoriale capace di unire competenza clinica, prossimità e partecipazione, mettendo al centro la dignità della persona e il valore insostituibile della rete solidale del territorio