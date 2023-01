Il Dipartimento di Archeologia, creato in seno a Italia Nostra-Consiglio Regionale del Lazio, componente di Europa Nostra, ha organizzato il Convegno intitolato Le Porte verso la Magna Grecia: ultime acquisizioni sulla via Latina, la via Appia e la via Prenestina, che avrà luogo domenica 22 gennaio prossimo, nel Palazzo Chigi di Ariccia (Sala Maestra), con inizio alle ore 9,30. L’evento è patrocinato dal Comune di Ariccia.

Obiettivo dell’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Archeoclub Aricino Nemorense aps – e tutta in rosa grazie alla partecipazione di ricercatrici esperte nel campo dei beni culturali –, sarà fornire al pubblico alcuni spunti di riflessione su temi strettamente collegati con la colonizzazione greca in Occidente.

Nel corso dei lavori si avrà modo di accennare a questioni affascinanti come viabilità preromana tra Lazio e Campania, rapporto tra mondo greco e mondo romano e creazione del paesaggio. La mattinata rappresenterà, altresì, un’occasione per ricordare, tramandandone le virtù e l’impegno verso la riscoperta delle radici della cultura occidentale, l’archeologo e primo Presidente di Italia Nostra Umberto Zanotti Bianco.

Apriranno i lavori domenica 22 gennaio, per i saluti istituzionali: Gianluca Staccoli, Sindaco della Città di Ariccia, Lory Di Felice, Consigliere delegato a Palazzo Chigi, Francesco Petrucci, Curatore di Palazzo Chigi e Simone Quilici, Direttore Parco Archeologico Appia Antica.

Sarà conferito il premio Maria Luisa Astaldi di Italia Nostra Lazio alla soprintendente ABAP Etruria Meridionale Margherita Eichberg.

Interverranno: Agnese Livia Fischetti: “Nascita e sviluppo dei percorsi naturali tra i Colli Albani e Roma”; Consuelo Manetta: “La via Appia tra il I e il XIII miglio”; Maria Cristina Vincenti: “La prima mansio dell’Appia Antica: Aricia e i contatti con la Magna Grecia.

Nuove acquisizioni”; Chiara Maria Marchetti: “Verso Sud, prima dell’Appia: la Via Latina tra storia, archeologia e futuro” ; Paolo Montanari Conclusioni. Moderatore sarà Marcello Rosario Caliman, Presidente Italia Nostra Lazio e Titolare Cattedra Universitaria di Storia Greca–Corso di laurea magistrale in linguistica moderna – Pegaso – Napoli.