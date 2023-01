Canale Monterano, dalla Regione centomila euro per gli impianti sportivi

Con deliberazione del 28 Dicembre scorso la Giunta Regionale ha approvato la domanda concernente un finanziamento straordinario in materia di opere pubbliche pervenutale dall’Amministrazione Comunale di Canale Monterano e finalizzata alla “sistemazione campi di calcio a 5 e padel” presso gli impianti sportivi “Cesare D’Aiuto” per un importo di 100.000,00 Euro.

“Con questo ulteriore contributo – spiega il Sindaco di Canale Monterano, Alessandro Bettarelli – arriviamo molto vicini alla cifra che ci eravamo prefissati all’inizio di questo progetto di riqualificazione degli impianti sportivi comunali siti in loc. Fontana. Ormai tre anni fa avevamo infatti iniziato a ragionare su un progetto che, senza impegnare fondi di bilancio, avrebbe portato a investimenti per circa 500mila euro poggiandosi su contributi regionali e ministeriali per ridare dignità alle strutture degli impianti del ‘C. D’Aiuto’. Un progetto che avrebbe posto fine a un periodo troppo lungo di mancati investimenti”.

“Con 350mila euro, già impegnati e appaltati – spiega Alesmo Fabianelli, consigliere delegato allo Sport – è stato rifatto e omologato il campo B in terra, più grande di quello precedente, con un nuovo impianto di illuminazione al led, nuove panchine, nuovo impianto per innaffiarlo, nuove reti, nuove recinzioni. Abbiamo poi messo mano al campo in erba rifacendone manto, fondo e recinzioni, panchine, porte e uscite di sicurezza. I lavori sono ormai in chiusura e saranno subito seguiti dal passaggio al led delle torri faro. Entro Gennaio vorremmo quindi affidare impianti molto migliorati, che hanno già dimostrato di reggere bene alle piogge di questi mesi. Gli ulteriori 100 mila euro ottenuti saranno invece investiti per rendere queste strutture auto-sostenibili, realizzando servizi di completamento, come padel, tennis o calcetto.”

“Ci sembra di aver rispettato gli impegni presi – conclude il Vice Sindaco di Canale Monterano Fabrizio Lavini – per riqualificare un’area di grande pregio come quella di Fontana, che vanta anche un’area Playground, la sede della Protezione Civile, un teatro all’aperto, la Cittadella delle Associazioni, il Centro Visite della Riserva e la Foresteria e l’Ostello, anch’esso in ristrutturazione ormai avviata. Un’area che sempre di più dovrà essere di congiunzione tra il centro di Canale, Monterano e la nostra Riserva Naturale. Un progetto che, in perfetta sintonia, è passato dalla precedente Amministrazione a questa e che inizia a far vedere un risultato complessivo sicuramente soddisfacente.“