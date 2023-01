Lanuvio, rinnovato il patto di amicizia con la città di Zebbug

Riceviamo e pubblichiamo – Nella giornata di ieri, presso la sede comunale Il Comune di Lanuvio e il Comune di Zebbug, presente con il Sindaco Marlene Cini, hanno rinnovato il patto di amicizia sottoscritto per la prima volta a Malta 7 anni fa.

La cerimonia si è svolta alla presenza di S.E. Carmel Vassallo Ambasciatore di Malta in Italia.

In questi giorni, grazie alla collaborazione di molte associazioni, oratorio Don Bosco, centri anziani di Lanuvio e Campoleone, Protezione Civile, Museo Civico Lanuvino, personale comunale e con il coinvolgimento dei ragazzi di Lanuvio che hanno aderito al progetto, finanziato dalla Commissione europea, una folta delegazione maltese è presente a Lanuvio.

Questa iniziativa, sottolinea il Vice Sindaco delegato alla progettazione europea Valeria Viglietti, nata nell’Anno Europeo dei Giovani, prevede lo scambio culturale tra le due delegazioni e mette al centro del progetto proprio la popolazione giovane(under 30) delle due città. I ragazzi proseguiranno le attività, nel segno dei principi di uguaglianza, democrazia e green deal in modalità online per poi incontrarsi nuovamente a Zebbug dal 21 al 25 aprile. Insieme a Maurizio Santoro, Delegato ai Gemellaggi, desidero ringraziare tutti coloro che stanno animando il gemellaggio. Un grazie speciale va inoltre a Filippo Masci per il supporto nel cerimoniale e nella produzione di contenuti foto e video.