Bracciano, il 15 la presentazione del libro dedicato a Luca, un “combattente”

La vita è fatta di una miriade di cose: ci sono eventi importanti e ci sono eventi imperdibili e preziosi che ci possono ispirare per quello che è il nostro scopo e percorso di vita:

Questa presentazione, a nostro avviso è uno di quegli eventi dove è richiesta non solo la presenza fisica e l’affinità di pensiero, ma anche e soprattutto l’affinità di un “sentire” di cuore, che possa permettere di portare a casa qualcosa veramente di valore, oltre i limiti, oltre il dolore, oltre la precarietà di questo nostro passaggio terreno che chiamiamo vita. Condividiamo dunque, con profonda stima la pubblicazione di questo libro frutto di un percorso che attraversando il dolore riporta alla chiave vitale dell’esistenza, l’Amore.

La testimonianza di Luca e di chi l’ha conosciuto, direttamente ma anche indirettamente, conferma con una straordinaria potenza, che l’amore supera tutte le barriere anche l’ineluttabilità della morte.

Grazie Luca e grazie alla forza dell’amore che ha guidato Maria Pia e Alberto, suoi genitori, per aver saputo trasmutare il dolore in qualcosa di estremamente prezioso al servizio del mondo.

Un libro scritto con la voce del cuore, guidato dall’amore che è cresciuto rigoglioso intorno alla vita di Luca, che ha saputo ben seminare, attraverso i valori che i genitori gli hanno trasmesso.

Una storia sapientemente raccontata da Matilde Mattei.

Un anima antica in un giovane corpo, che ha lasciato una straordinaria lezione di vita.

Suggerisce una riflessione profonda non solo sulla quantità ma anche sulla qualità e su come possiamo sempre scegliere di stare nelle cose che accadono in questo nostro sperimentare … e forse è anche questo che Luca ci vuole insegnare, con la frase scelta come sotto titolo di questo articolo, frase che lui stesso aveva scelto e pubblicato sulla sua pagina facebook, che ben si sposa con un passo dell’ “Inno alla vita” di Madre Teresa di Calcutta che così recita:

La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore, donala.

Onorate di partecipare alla presentazione di questo libro, per la luce che Luca ci gloria di ricevere, che si terrà domenica 15 gennaio alle ore 16 presso l’oratorio di Bracciano.

Il ricavato della vendita dei libri sarà devoluto al Policlinico A. Gemelli per la ricerca.

Rosaria Giagu, Annunziata Di Lecce