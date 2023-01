Benedetto XVI, terminato il funerale

E’ terminato in San Pietro il funerale solenne di Papa Benedetto. I fedeli, al termine della cerimonia, hanno scandito in coro il grido “santo subito”. Papa Francesco ha presieduto la messa e all’omelia ha salutato così il suo predecessore: “Benedetto, fedele amico dello sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire definitivamente e per sempre la sua voce”. La sala stampa vaticana ha fatto sapere che alla cerimonia hanno partecipato cinquantamila persone. L’intera area intorno a Piazza San Pietro resta zona rossa fino alle 14. Alle esequie erano presenti capi di Stato, reali e leader di altre fedi. In questi giorni oltre duecentomila persone hanno reso omaggio al Papa emerito.