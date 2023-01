Alle 9 e 30 comincia il funerale di papa Benedetto XVI

Comincia questa mattina alle 9.30 il funerale di Benedetto XVI. Roma è blindata, è stata ampliata la no fly zone e già in prima mattinata saranno intensificati i servizi con oltre mille uomini delle forze dell’ordine, cui s’aggiungono le squadre di protezione civile, vigili del fuoco, 118 e polizia locale.

«Ci aspettiamo oltre 60mila persone per i funerali – ha dichiarato il prefetto di Roma, Bruno Frattasi – ieri ne abbiamo avute già più di 60mila».

Previsti più treni in servizio sulla linea A e un maggior numero di bus rispetto al solito sulle linee 40 e 64 da oggi al 5 gennaio.

Sarà papa Francesco a celebrare la messa esequiale e l’omelia per Benedetto XVI sul sagrato della basilica di San Pietro. Concluso il rito funebre, ci saranno l’Ultima Commendatio e la Valedictio. Il feretro di Ratzinger sarà condotto poi nella basilica e quindi nelle Grotte Vaticane per la sepoltura.