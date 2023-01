Regione Lazio, i bandi per centri di raccolta e attività di compostaggio

Su indicazione dell’Assessore alle Politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti, e impianti di trattamento, smaltimento e recupero, preso atto dello stato di attuazione degli interventi ammessi a contributo nei bandi di cui alle Determinazione Dirigenziali n. G10535 del 26 luglio 2017 e n. G10536 del 26 luglio 2017, al fine di non vanificare gli sforzi degli enti locali nella implementazione dei servizi di raccolta differenziata finanziati dalla Regione, con Determinazione Dirigenziale n. G18890 del 29 dicembre 2022 è stata disposta la proroga al 30 giugno 2023 del termine per la rendicontazione completa degli interventi che risultano in corso e rispetto ai quali la Direzione Ciclo dei Rifiuti ha acquisito agli atti attestazioni di obbligazioni perfezionate nei confronti di operatori economici aggiudicatari di lavori, servizi e forniture.

Alla luce dell’aggiornamento dello stato di attuazione risultante dall’analisi della copiosa documentazione pervenuta nel mese di dicembre sarà determinata la revoca dei contributi a tutti i soggetti attuatori che, alla data del 31 dicembre 2022, non abbiano trasmesso alla medesima Direzione gli atti attestanti obbligazioni perfezionate nei confronti di operatori economici aggiudicatari di lavori, servizi e forniture.