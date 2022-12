Avviati i “Centri diurni per disabili”

La Città metropolitana di Roma Capitale, grazie alla preziosa collaborazione con il Quirinale, ha avviato progetti per i “Centri diurni per disabili” e per “Insieme al mare” dedicato ai bambini ucraini rifugiati.

In questo lavoro con la Presidenza della Repubblica, nella quale partecipano Roma Capitale e Regione Lazio, a partire da metà giugno, sono iniziati i soggiorni estivi nella spiaggia di Castel Porziano.

Altre iniziative in occasione della Festa della Repubblica hanno visto protagonisti anziani provenienti dai Comuni di Albano e Frascati, i profughi ucraini accolti da Arci solidarietà onlus ed i disabili di Santa Marinella, de La Maison, della Cooperativa Sociale il Tamburo e di Casa Salvatore.

Nel mese di Giugno, il Presidente della Repubblica ha messo a disposizione la tenuta Castelporziano. ai disabili de La Maison e per quattro settimane i bambini ucraini accolti da Arci solidarietà onlus.

In ottobre, sempre a Castel Porziano, persone con disabilità dei Comuni di Frascati e dell’Associazione Agenda onlus del Comune di Grottaferrata e della Cooperativa sociale Il Tamburo di Monterotondo hanno potuto seguire un corso di equitazione integrata “Mi curo di Te”, con gli istruttori della F.I.S.E.

Il Presidente della Repubblica ha voluto accogliere al Palazzo del Quirinale i bambini meno fortunati per far trascorrere loro un pomeriggio tra doni, dolci e auguri di buone feste. Hanno partecipato 15 bambini della Cooperativa sociale onlus Gnosis del Comune di Lanuvio.

“Questi progetti che hanno avuto l’approvazione della Presidenza della Repubblica e con la quale abbiamo collaborato in sintonia – ha commentato la Consigliera Delegata alle Politiche Sociali Tiziana Biolghini – hanno regalato alle persone più fragili momenti importati di crescita personale ed esperienze uniche nel loro genere. Tutto lo staff del Presidente è stato fondamentale per la disponibilità del patrimonio, per aver coinvolto le associazioni e per la cura con la quale sono stati accolti gli ospiti”.