Regione Lazio, Leonori: “Pubblicati i bandi sella street art”

“Sono 26, di cui 10 a Roma, i progetti finanziati con il bando sulla Street Art della Regione Lazio per interventi di rigenerazione urbana attraverso la promozione della creatività e dei giovani talenti, in attuazione alla legge 22/2020, di cui sono stata proponente.

Attraverso queste norme, così come con quelle sui Beni Comuni, si contribuisce a creare i giusti strumenti per supportare e stimolare persone, associazioni, comitati che si muovono e agiscono nei territori per costruire luoghi abitati, vivi, condivisi.

In questa seconda edizione del bando abbiamo voluto aprire la partecipazione ai soggetti privati, convinti della capacità che hanno le arti di trasformare e rigenerare la realtà, soprattutto se libere nelle loro forme e modalità di espressione.

La qualità e la diversità dei progetti approvati ci raccontano di comunità, con molteplici attori, disposte a mettersi in gioco e provare a ridisegnare gli spazi della socialità e della condivisione. Un impegno che in Regione abbiamo portato avanti in questi anni, con il protagonismo del Consiglio e il lavoro del settore Cultura, in particolare insieme a Lorenzo Sciarretta e alle istituzioni culturali territoriali che abbiamo voluto coinvolgere”. Così in una nota Marta Leonori capogruppo PD nel Consiglio regionale del Lazio.