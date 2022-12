Regione Lazio, due assunzioni a Monterotondo come operatori agricoli e zootecnici specializzati

È indetto un avviso pubblico di selezione, mediante avviamento ai sensi dell’articolo 16 della Legge 56 del 1987 degli iscritti al Centro per l’Impiego di Rieti (RI), finalizzato all’assunzione di n. 2 Operatori agricoli e zootecnici specializzati con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per circa 220 giornate annue (feriali e festive), area 1 livello B del CCNL operai agricoli e florovivaisti, da impiegare presso il CREA – Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura – Azienda agricola sperimentale Tor Mancina, via Salaria 31, Monterotondo (RM).